الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على المواطنين بالخليل وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بالضرب على عدد من المواطنين عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم منع احتجاز جنود الاحتلال لشاب، عرف منهم الناشط الحقوقي الحاج مفيد الشرباتي.



من جانب آخر، ألحق مستوطنون الليلة، أضرارا بمركبة مواطن، بعد رشقها بالحجارة قرب مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.



وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة: "إن مستوطني "بيت عاين" تجمعوا قرب منطقة الجمجوم الواقعة بين نحالين والجبعة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتكسير الزجاج الأمامي والانارة لمركبة تعود للمواطن عكرمة حمدان من القرية".