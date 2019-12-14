الرئيس عباس لأمير الكويت: نأسف للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الأمة

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رام الله - دنيا الوطن

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن بالغ الأسف للاعتداء الآثم، الذي تعرض له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واعتبر الرئيس، أن هذا الاعتداء لا يمثل القيم الإسلامية وعادات التواد والتراحم والتكاتف في السراء والضراء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما أعرب، عن جزيل الشكر والتقدير لكل ما تقدمه دولة الكويت من مواقف مشرفة، ودعم سياسي واقتصادي متواصل للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب شعبنا في جميع مراحل نضاله.