شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 2019/12/15: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/12/16: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/12/17: يكون الجو غائما جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من  تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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