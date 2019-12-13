شؤون فلسطينية

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، كلا من السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإنسانية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة، حيث جرى بحث تطوير التعاون بين الجانبين لتحقيق المزيد من الفعالية للعمل المشترك.

وخلال اللقاء، الذي جرى أمس الخميس في مقر الإيسيسكو بالرباط، تم الاتفاق على تعزيز التشاور والتنسيق بمجال عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات تنسيقية بالتناوب في الرباط وجدة لهذا الغرض.

واتفق الجانبان على تنفيذ برنامج تدريبي شامل لبناء القدرات في مجال الحفاظ على التراث الإسلامي وتسجيل مواقعه على لائحة الإيسيسكو، وأيضاً على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني.

كما تم الاتفاق على دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية في فلسطين، والقدس الشريف بصفة خاصة، وصيانة المعالم الأثرية بالقدس لحمايتها من محاولات التهويد وطمس الهوية. وتم الاتفاق أيضا على عقد ندوات وورش عمل في مجال التنمية الاجتماعية، خصوصا لفائدة اللاجئين والنازحين.

يذكر أن اللقاء جرى على هامش إحتفال المملكة المغربية بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.



أخبار ذات صلة

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

النيابة بغزة: الجهود مستمرة لملاحقة من يحاول ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان

النيابة بغزة: الجهود مستمرة لملاحقة من يحاول ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان

بدران: بعد ردنا الايجابي حول الانتخابات نتساءل أين المرسوم؟ وعلاقتنا بالجهاد راسخة

بدران: بعد ردنا الايجابي حول الانتخابات نتساءل أين المرسوم؟ وعلاقتنا بالجهاد راسخة

مقتل شاب وإصابة آخر بشجار عائلي شمال غرب القدس

مقتل شاب وإصابة آخر بشجار عائلي شمال غرب القدس

الرئيس عباس: قرار تمديد مهمة عمل (أونروا) لثلاث سنوات انتصاراً للقانون الدولي

الرئيس عباس: قرار تمديد مهمة عمل (أونروا) لثلاث سنوات انتصاراً للقانون الدولي

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض (أونروا) لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض (أونروا) لثلاث سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

خمس إصابات باعتداءات الاحتلال على متظاهرين مسيرات العودة شرق القطاع

خمس إصابات باعتداءات الاحتلال على متظاهرين مسيرات العودة شرق القطاع

الهيئة العليا: الجمعة المقبلة تحمل عنوان (الخليل عصية ع التهويد)

الهيئة العليا: الجمعة المقبلة تحمل عنوان (الخليل عصية ع التهويد)

منوعات

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل &#34;أعز الولد&#34;

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل "أعز الولد"

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة &#34;سرية&#34;

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة "سرية"

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

عربي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.15%

عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.15%

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس