النيابة بغزة: الجهود مستمرة لملاحقة من يحاول ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الجهود مستمرة، لملاحقة كل من يحاول مخالفة القانون وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان، وذلك في إطار صلاحياتها القانونية وسياساتها النابعة من منطلق الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي.



جاء ذلك في تصريح للنيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، حول حوادث إطلاق النار في المناسبات، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام واقعة إطلاق النار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل عدة أيام، خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، بحسب وكالة (الرأي).



وأشارت، إلى أنها أصدرت 13 مذكرة قبض للمشتبه بهم بإطلاق النار، بالاضافة الى مذكرات تفتيش وتحري؛ لضبط وتحريز الأسلحة التي تم استخدامها، وذلك بالتعاون مع قيادة الشرطة وإدارة المباحث العامة.



وأفادت النيابة، أنه جرى توقيف أربعة من المشاركين في الواقعة، واتهامهم بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص، واستخدام اسلحة نارية في مناسبة غير مشروعة، بالاضافة الى تهمةإطلاق النار داخل حدود المدينة، مشيرة إلى أنه جرى كذلك تحريز ثلاث أسلحة نارية.



وفي السياق، أكدت النيابة العامة، أن هذه الإجراءات ستستمر لحين توقيف كافة المخالفين في الواقعة الراهنة، لافتة إلى أن أي وقائع اخرى ستتعامل معها دون تهاون أو تساهل.