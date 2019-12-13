مقتل شاب وإصابة آخر بشجار عائلي شمال غرب القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قتل شاب فلسطيني (23 عاما)، فيما أصيب آخر، خلال شجار عائلي، وقع مساء اليوم الجمعة، في بلدة الجديرة شمال غرب مدينة القدس.



وأشار العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أن قوات من الأجهزة الأمنية، توجهت الى البلدة، للسيطرة على الشجار.