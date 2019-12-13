شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض (أونروا) لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض (أونروا) لثلاث سنوات
رام الله - دنيا الوطن
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وتم تمديد التفويض لوكالة (أونروا) حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل.

وتوفر (أونروا) التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه (أونروا) مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي، عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

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