دولي

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تصادق على التهمة الأولى لترامب

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تصادق على التهمة الأولى لترامب
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على التهمة الأولى للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة بإساءة استخدام السلطة.

كما وافقت اللجنة القضائية على المادة الثانية من المساءلة، بشأن إعاقة عمل الكونغرس، ما يعني موافقة اللجنة ورفع الملف لمجلس النواب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومن المتوقع أن يتم لاحقا طرح المادتين للتصويت عليهما بشكل نهائي في مجلس النواب، الأربعاء.

وفي حال صوت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ضد الرئيس كما هو متوقع، فسيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يتم عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن المجلس صوت على لائحة التهم التي قد تفضي إلى عزل الرئيس الأمريكي، بعد جلسة نقاش سادها التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين، واستمرت 14 ساعة بشأن تجاوزات دونالد ترامب المفترضة على خلفية مسعاه للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا.

وسعى الجمهوريون واحدا تلو الآخر لدحض الاتهامات بأن ترامب انتهك القسم الذي أداه لدى توليه السلطة عبر الضغط على أوكرانيا لمساعدته ضد منافسيه الديمقراطيين، وتحديدا نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأبرز لمواجهة ترامب في انتخابات العام المقبل.

وقللت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من أهمية المخاوف من احتمال انشقاق مجموعة من الديمقراطيين ومعارضة العزل، جزئيا بسبب تخوفهم من انقلاب الناخبين ضدهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 الرئاسية.

وقالت: "سيصوت الناس بالطريقة التي سيصوتون فيها، بغض النظر عن مجريات قضية عزل ترامب".

وأصر الجمهوريون على دعمهم لترامب في جلسة اللجنة القضائية التي بدأت رسميا ليل الأربعاء، رافضين القبول بأي من الاتهامات له بارتكاب تجاوزات.

وبدلا من ذلك، اتهموا الديموقراطيين بالعمل على تسريع إجراءات التحقيق وغيره من الخطوات.

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