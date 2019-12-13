شاهد: قتيل و25 مصاباً على الأقل جراء انفجار شرق ألمانيا







رام الله - دنيا الوطنقتل شخص واحد وتعرض 25 آخرون على الأقل لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت به مجلة (فوكس) نقلا عن مصادر أمنية.وقال الناطق باسم الشرطة الألمانية في منطقة هارز، أوي بيكر: "إن سبب الانفجار يبقى مجهولا، في حين تستمر عملية إجلاء سكان الحي السكني الذي وقع فيه الانفجار".وأضافت الشرطة أنها عثرت على عبوات غاز وذخيرة حربية قديمة في واحدة من الشقق في المبنى السكني حيث وقع الانفجار.وأوضحت الشرطة أن الشقة تم استئجارها من قبل رجل يبلغ من العمر 78 عاما، مرجحة أن يكون قد لقي حتفه في الانفجار، وأن يكون الحادث ناجم عن انفجار غاز.