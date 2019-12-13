القبض على خمسة مسلحين من أنصار تنظيم الدولة بموسكو خططوا لتنفيذ هجمات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية القبض على خمسة مسلحين من أنصار تنظيم الدولة في موسكو خططوا لتنفيذ هجمات.
وقالت هيئة الأمن الفدرالية في بيان: "كشفت عناصر الأمن الروسي، إلى جانب الشرطة الروسية، في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم الدولة الدولي والمحظور في روسيا.. تضم مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية القبض على خمسة مسلحين من أنصار تنظيم الدولة في موسكو خططوا لتنفيذ هجمات.
وقالت هيئة الأمن الفدرالية في بيان: "كشفت عناصر الأمن الروسي، إلى جانب الشرطة الروسية، في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم الدولة الدولي والمحظور في روسيا.. تضم مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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