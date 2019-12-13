القبض على خمسة مسلحين من أنصار تنظيم الدولة بموسكو خططوا لتنفيذ هجمات









رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية القبض على خمسة مسلحين من أنصار تنظيم الدولة في موسكو خططوا لتنفيذ هجمات.وقالت هيئة الأمن الفدرالية في بيان: "كشفت عناصر الأمن الروسي، إلى جانب الشرطة الروسية، في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم الدولة الدولي والمحظور في روسيا​​​.. تضم مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).