أمريكا والصين تتوصلان رسميا إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "اتفقنا على صفقة كبيرة جدا للمرحلة الأولى مع الصين. وهم وافقوا على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة جدا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف ترامب: "إن الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع"، لكنه أكد مع ذلك أن بلاده قررت عدم تطبيق الرسوم الجديدة، التي كان من المخطط فرضها يوم 15 كانون الاول/ديسمبر، في ظل التوصل إلى هذه الصفقة.



وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته ستبدأ المفاوضات حول اتفاق المرحلة الثانية فورا بدل انتظار انتخابات 2020"، وختم سيد البيت الأبيض بالقول: "هذه صفقة مذهلة بالنسبة للجميع. شكرا لكم!".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.