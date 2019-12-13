دولي

فرنسا: مقتل رجل هدد أفراد الشرطة بسكين

فرنسا: مقتل رجل هدد أفراد الشرطة بسكين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، مقتل رجل هدد أفرادها بسكين في حي "لا ديفينس" التجاري في العاصمة باريس.

وأوضحت إدارة الشرطة الفرنسية، في تغريدة على موقع (تويتر)، أن عناصرها أطلقوا النار على الرجل بعدما هددهم بسلاح أبيض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ودعت الشرطة، المواطنين، إلى عدم تصديق ما يروج من معلومات خاطئة بشأن الحادثة التي وقعت الجمعة.

وفي تشرين الاول/أكتوبر الماضي، هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، مما أدى إلى مقتل أربعة شرطيين إضافة إلى المهاجم ذاته.

وقالت النيابة الفرنسية، إن منفذ عملية الطعن في مقر شرطة باريس، صاحب فكر "متشدد". 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهدت بريطانيا وهولندا، حادثتا طعن، أسفرتا عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وتخشى دول أوروبية، وقوع هجمات جديدة على أراضيها، سواءً من قبل من عادوا من العراق وسوريا، بعدما انضموا إلى جماعات مسلحة، أو من طرف ما يعرف ب"الذئاب المنفردة" التي تنفذ اعتداءاتها بشكل غير منسق مع جهات خارجية.

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