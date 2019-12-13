شؤون فلسطينية

الوقائي بالخليل يكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمحافظة أريحا

الوقائي بالخليل يكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمحافظة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، من الكشف عن ملابسات اختفاء مواطنة من سكان مدينة دورا بالمحافظة، وقد تم العثورعليها مقتولة في أريحا.

وأشار الجهاز في تصريح له عبر صحفته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه تم اعتقال المشتبه به وهو ابن عمها وطليقها، والذي اعترف بجريمته، كما تم ضبط أداة الجريمة.

وأفاد الجهاز، بأنه تم ابلاغ جهات الإختصاص النيابة والشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليهم الجاني وأدوات الجريمة لإستكمال التحيقيق.

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