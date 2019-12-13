الوقائي بالخليل يكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمحافظة أريحا







وأفاد الجهاز، بأنه تم ابلاغ جهات الإختصاص النيابة والشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليهم الجاني وأدوات الجريمة لإستكمال التحيقيق.



وأشار الجهاز في تصريح له عبر صحفته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه تم اعتقال المشتبه به وهو ابن عمها وطليقها، والذي اعترف بجريمته، كما تم ضبط أداة الجريمة.

رام الله - دنيا الوطنتمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، من الكشف عن ملابسات اختفاء مواطنة من سكان مدينة دورا بالمحافظة، وقد تم العثورعليها مقتولة في أريحا.