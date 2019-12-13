شؤون فلسطينية

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق
رام الله - دنيا الوطن
قدمت البطريركية اللاتينية في القدس، الأسبوع الجاري، اعتراضها على خطة لتوسيع ما تسمى أنفاق (تساهل) قدمتها بلدية القدس إلى لجنة التنظيم والبناء اللوائية، بعد المصادقة على التخطيط في لجنة التنظيم والبناء المحلية.

وجاء اعتراض البطريركية اللاتينية الذي قدمه المحامي شربل شاما، بادعاء أن توسيع الأنفاق سيكون على حساب أراض تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية، وأن الكنيسة ترفض مصادرة هذه الأراضي التابعة لها.

وقال محامي البطريركية، شربل شاما: "إن المخططين لم يقوموا بفحص تأثير الحفريات التي ستنفذ في الموقع على المباني المجاورة والتي جزء منها مبان تابعة للكنيسة"، بحسب موقع (عرب 48).

وأوضح أن التخطيط الذي قدمته بلدية القدس يشمل توسيع أنفاق (تساهل) بكيلومتر واحد إضافي باتجاه الشمال، والهدف منه تخفيف الازدحامات والأزمات المرورية التي تحدث عند تقاطع الطرق بين شارع الأنفاق، وشارع (هنفيئيم) ومن أجل نجاعة وتسهيل مرور القطار الخفيف الذي يمر من المكان، حسبما زعمت بلدية القدس".

ومما يذكر أنه تمت المصادقة على التخطيط كجزء من مخطط شامل لتطوير المواصلات في مدينة القدس، من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وبعد أن انتقل المخطط إلى مرحلة الاعتراضات قبل المصادقة عليه من قبل لجنة التنظيم والبناء اللوائية، قدم المحامي شاما اعتراضا باسم البطريركية اللاتينية التي سيقام المخطط على جزء من أراضيها، وقد تؤثر حفريات الأنفاق على أساسات المباني المجاورة، وجزء من هذه المباني تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعتبر من أكثر الأماكن قدسية للمسيحيين في العالم.

وأكد المحامي شاما في اعتراضه على أن "الكنيسة ترفض مصادرة أراضيها أو أجزاء منها من أجل مشروع الأنفاق، الأمر الذي ترى فيه بلدية القدس بأنه سيشكل عائقا أمام الاستمرار في التخطيط للمشروع".

وجاء في الاعتراض الذي قدمه المحامي شاما، أن "المصادقة على المخطط تشكل مساسا خطيرا في الحقوق الأساسية للبطريركية وحرية العبادة، فضلا عن أن المخطط يبدو للوهلة الأولى أن هدفه توسيع الأنفاق بينما في الواقع هو مخطط تفرضه السلطات بشكل أحادي الجانب، ويتجاهل كليا أصحاب الأرض وسكان المنطقة والموروث الثقافي والتاريخي لسكان الموقع".

ولفت إلى أن "من يمعن النظر في تفاصيل المخطط فإنه لا يستطيع أن لا يفغر فاه مذهولا من التنكر للمشاعر والجرأة في التخطيط للمساس في أقدس المقدسات المسيحية من أجل توسيع النفق".

وتطرق المحامي شاما في اعتراضه إلى أن "المصادقة على المخطط يتناقض مع التزامات إسرائيل بالمعاهدات الدولية، وهي بهذا القرار تتصادم وجها لوجه مع المعاهدة الموقعة مع الفاتيكان عام 1993 حيث تم التوقيع في حينه على معاهدة أساس بين إسرائيل والكرسي المقدس (البابوي) على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والكنيسة الكاثوليكية، وفي صلب هذه المعاهدة أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مرهونة باحترام الأماكن المقدسة الموجودة في الأراضي المقدسة، والحفاظ على صبغتها المسيحية، واحترام حق الكنيسة على ممتلكاتها".

أخبار ذات صلة

الوقائي بالخليل يكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمحافظة أريحا

الوقائي بالخليل يكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمحافظة أريحا

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المنتدى الثالث لشباب العالم

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المنتدى الثالث لشباب العالم

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

خمس إصابات باعتداءات الاحتلال على متظاهرين مسيرات العودة شرق القطاع

خمس إصابات باعتداءات الاحتلال على متظاهرين مسيرات العودة شرق القطاع

الهيئة العليا: الجمعة المقبلة تحمل عنوان (الخليل عصية ع التهويد)

الهيئة العليا: الجمعة المقبلة تحمل عنوان (الخليل عصية ع التهويد)

تركيا تُدرج محمد دحلان بقوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء والتيار الإصلاحي يرد

تركيا تُدرج محمد دحلان بقوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء والتيار الإصلاحي يرد

حماد: حماس ستقطع يد من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة

حماد: حماس ستقطع يد من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة

(معاريف): جيش الاحتلال يستعد لجولات تصعيد جديدة بقطاع غزة

(معاريف): جيش الاحتلال يستعد لجولات تصعيد جديدة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

الجيش الإسرائيلي: نعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة (رون أراد) لمنزله

الجيش الإسرائيلي: نعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة (رون أراد) لمنزله

الخضري: ربع مليون عامل مُعطل عن العمل بغزة والمصانع تعمل بـ20% من طاقتها

الخضري: ربع مليون عامل مُعطل عن العمل بغزة والمصانع تعمل بـ20% من طاقتها

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية &#34;حد السيف&#34;

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية "حد السيف"

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

منوعات

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل &#34;أعز الولد&#34;

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل "أعز الولد"

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة &#34;سرية&#34;

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة "سرية"

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

عربي

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

باسيل: لا مشاركة بحكومة &#34;تكنوسياسية&#34; يقودها الحريري

باسيل: لا مشاركة بحكومة "تكنوسياسية" يقودها الحريري

الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي

الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي