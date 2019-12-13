قلقيلية: عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

واكدت المصادر ان جنود الاحتلال افرطوا في اطلاق الرصاص الحي منذ بداية المسيرة واستهدفوا خطوط كهرباء الضغط العالي مما ينذر بقطع التيار الكهربائي عن القرية في اية لحظة، مشيرة في ذات الوقت الى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم الشبان خلالها الحجارة واستطاعوا اعادة عدد من قنابل الغاز باتجاه الجنود مما ادى الى منع اقتحامهم للقرية.













رام الله - دنيا الوطناصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي خرجت احياء للذكرى الخامسة لاستشهاد زياد ابو عين.وافادت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص الحي والاعيرة المعدنية واطلق عشرات قنابل الغاز السام صوبهم مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال بعد سقوط عدد من القنابل في منازل المواطنين.