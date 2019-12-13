شؤون فلسطينية

تركيا تُدرج محمد دحلان بقوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء والتيار الإصلاحي يرد

تركيا تُدرج محمد دحلان بقوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء والتيار الإصلاحي يرد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت تركيا، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإدراج القيادي الفلسطيني محمد دحلان على النشرة الحمراء للمطلوبين، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها أدرجت محمد دحلان ضمن قائمة المطلوبين لها بالنشرة الحمراء، ومنح جائزة بـ 10 مليون ليرة تركي (مليون و730 ألف دولار) لمن يبلغ عنه.

وأوضحت الوزارة، أنها أدرجت أربعة أشخاص إلى القائمة الحمراء من ضمنهم دحلان، وثلاثة إلى القائمة البرتقالية، واثنين آخرين إلى القائمة الرمادية، بمجموع تسعة أشخاص.

ولم تحدد وزارة الداخلية التركية في بيانها أسماء الأشخاص الآخرين، مشيرةً إلى أن مبلغ الـ 10 مليون ليرة تركي هي أعلى جائزة تمنحها تركيا للإبلاغ عن مطلوبين ضمن القائمة الحمراء، بعد تعديلات قانونية أجرتها مؤخراً.

وأوضح البيان، أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء، بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.

بدوره، رد تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه دحلان، على قرار تركيا، بالقول: "يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار وزارة داخلية إردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية".

وأضاف التيار، في بيان صحفي، الجمعة: "نعتبر أن قرار نظام أردوغان يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية"، وفق تعبيره.

وتابع البيان: "يشدد التيار على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".

وأكمل البيان: "يعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات"، حسب قوله.

أخبار ذات صلة

حماد: حماس ستقطع يد من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة

حماد: حماس ستقطع يد من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة

(معاريف): جيش الاحتلال يستعد لجولات تصعيد جديدة بقطاع غزة

(معاريف): جيش الاحتلال يستعد لجولات تصعيد جديدة بقطاع غزة

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

الجيش الإسرائيلي: نعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة (رون أراد) لمنزله

الجيش الإسرائيلي: نعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة (رون أراد) لمنزله

الرئيس عباس يُعلق على تصريحات ملك المغرب بشأن القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يُعلق على تصريحات ملك المغرب بشأن القضية الفلسطينية

الخضري: ربع مليون عامل مُعطل عن العمل بغزة والمصانع تعمل بـ20% من طاقتها

الخضري: ربع مليون عامل مُعطل عن العمل بغزة والمصانع تعمل بـ20% من طاقتها

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

أبو حسنة: جهود تبذل لجلب تمويل لمتضرري حرب 2014 المصنفين جزئي بليغ

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم؟

الاحتلال يمنع مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميلاد بالضفة والقدس

الاحتلال يمنع مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميلاد بالضفة والقدس

مع استمرار المنخفض.. تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل

مع استمرار المنخفض.. تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل

قيادي فلسطيني: أولويات الشعب مقاومة وإنهاء الاحتلال تعزيز صموده

قيادي فلسطيني: أولويات الشعب مقاومة وإنهاء الاحتلال تعزيز صموده

منوعات

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل &#34;أعز الولد&#34;

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل "أعز الولد"

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة &#34;سرية&#34;

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة "سرية"

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

عربي

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

باسيل: لا مشاركة بحكومة &#34;تكنوسياسية&#34; يقودها الحريري

باسيل: لا مشاركة بحكومة "تكنوسياسية" يقودها الحريري

الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي

الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي