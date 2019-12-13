حماد: حماس ستقطع يد من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد: إن حركته ستقطع يد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن غزة، مشيراً إلى أن التعامل مع الاحتلال لن يكون إلا من خلال فوهة البندقية.



وأضاف حماد، خلال مهرجان لحماس شمال قطاع غزة، الجمعة: "القسام سيكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل جديدة حول عملية حد السيف، وجنود الاحتلال لن يروا النور إلا بعد أن يراه أسرانا".



وتابع حماد: "حماس جاهزة للانتخابات ولاستمرار مسيرات العودة ونعزز العمل المشترك مع الفصائل، والمقاومة تفرض قواعد الاشتباك من خلال غرفة العمليات المشتركة، وزمن فر المعادلات ولى وما وصلنا إليه من توازن الردع مرحلة جديدة الصراع".



وأكمل حماد: "الصراع مستمر مع العدو الإسرائيلي وأمامنا جولات قسامية وفلسطينية قادمة، والمقاومة أربكت الاحتلال وأدخلته بدوامة الانتخابات، ونقول لنتنياهو أنك انتهيت وحد السيف كانت فصلاً جديداً من فصول المعركة".



رام الله - دنيا الوطن