(معاريف): جيش الاحتلال يستعد لجولات تصعيد جديدة بقطاع غزة

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال يعتقد أن هناك مزيد من جولات التصعيد مع قطاع غزة، مضيفاً: "لا يزال سيناريو التصعيد محتمل في الأشهر المقبلة".



وأضاف الصحيفة: "لا يزال أمام غزة طريق طويل وستستمر التوترات الأمنية في الأشهر المقبلة في مرافقتنا، وسوف تتصاعد وتتناقص بالوتيرة التي تحددها المنظمات في غزة".





يذكر أنه على مدار العام الماضي شهد قطاع غزة سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والتصعيد الأمني بالقطاع، كان آخرها التصعيد الذي بدء مع اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

رام الله - دنيا الوطن