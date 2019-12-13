عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.15%

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الجمعة، فوز المرشح عبد المجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول للانتخابات بحصوله على 58.15%



قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، خلال ندوة صحفية عقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن النسبة الإجمالية للمشاركة في الاقتراع بعد غلق مكاتب التصويت بلغت 93،39%.



وأشار إلى أن عدد المصوتين المقيمين في الجزائر بلغ 9.692.077، في حين بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23.559.853، بينما بلغت نسبة مشاركة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 69،8%، مبينا أن عدة ولايات سجلت نسبة مشاركة تفوق 50%.



وعبد المجيد تبون، هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 أيار/مايو 2017 خلفاً لعبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.





واستلم تبون، المنصب رسمياً يوم 25 أيار/مايو 2017، وأقيل في نفس العام ليخلفه أحمد أويحي، وقد تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية.





رام الله - دنيا الوطن