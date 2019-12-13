شؤون فلسطينية

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة

حنا عيسى يدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة الأماكن المقدسة
حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
أدان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، اليوم الجمعة، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسيحيي غزة من زيارة الاماكن المقدسة بالضفة الغربية، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لحرية التنقل والعبادة الواردتين في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م .

وقال عيسى في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: إن إسرائيل تنتهك بأفعالها هذه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين ، وتنتهك البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بما يتعلق بحرية العبادة ، لأن إسرائيل تمنع المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم بحجج وذرائع واهية.

وشدد على أنه يجب على دولة الاحتلال حسب القانون الدولي الإنساني أن تسهل وصول المؤمنين إلى بيوت العبادة، مضيفاً: "نحن كمسيحيين فلسطينيين نؤكد على حقنا في ممارسة عباداتنا كباقي الشعوب التي تمارس طقوسها الدينية بحرية استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948".

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