الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة عن اعتزام الحكومة تسريح ثلاثة ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال المجلس، وفق (روسيا اليوم)، الجمعة: "الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به، دون المساس بأي حق من حقوقهم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".