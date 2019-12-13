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المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، عن بدء ما قال إنها "عملية حاسمة" للتقدم نحو العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد وقت قصير من تصدي قوات حكومة "الوفاق" لهجوم مسلحي حفتر جنوب العاصمة.

وقال حفتر، في لقاء تلفزيوني: إنه "أصدر الأوامر لقواته بالتقدم نحو قلب العاصمة لفك أسرها، وأنه يمنح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح"، مخاطباً جميع الوحدات العسكرية بمحاور العاصمة قائلا: "دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الواسع الكاسح".

وسبق أن أعلن حفتر مرارا عن بدء المعركة، وفي نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، زعم أنه "سيحرر" العاصمة في 48 ساعة، غير أنه لم يحرز تقدما يذكر.

يأتي ذلك بعدما كشف آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" اللواء أحمد أبو شحمة، في تصريح نشره مركزها الإعلامي، عن تدمير قواتهم آليتين مسلحتين ومدرعة إماراتية لمسلحي حفتر، على متنها ستة عناصر.

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