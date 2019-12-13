دولي

إرجاء التصويت التاريخي بمجلس النواب على لائحة الاتهام ضد ترامب

إرجاء التصويت التاريخي بمجلس النواب على لائحة الاتهام ضد ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
على خلفية التوتر المتصاعد، أرجأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التصويت التاريخي على لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار تحقيق العزل الجاري بحقه.

وأعلن رئيس اللجنة، جيرولد نادلر، بعد يومين من التشاور المكثف وفي ختام جلسة استغرقت 14 ساعة وبُثت على الهواء، إرجاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجرى في ساعة متأخرة من أمس الخميس، مؤكدا أن اللجنة ستستأنف مشاوراتها صباح اليوم الجمعة، وفق (روسيا اليوم). 

وجاء هذا القرار  بسبب إصرار الأقلية الجمهورية في اللجنة على إجراء مشاورات مفصلة بشأن كلا الاتهامين الموجهين إلى ترامب، فيما رفض الديمقراطيون التصويت على لائحة الاتهام تحت غطاء الليل، في موقف أثار غضب واحتجاج الجمهوريين.

ولا يزال من المتوقع أن تتبنى اللجنة لائحة الاتهام كي تطرح لاحقا على التصويت في عموم مجلس النواب، حيث يواجه ترامب اتهامين أولهما بإساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية من خلال استغلال المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا كأداة ضغط لإجبار نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فتح تحقيق في نشاطات المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن ونجله هانتر بايدن في أوكرانيا، والثاني بإعاقة مساعي الكونغرس الرامية للتحقيق في الموضوع.

في الوقت نفسه، استبعد رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" الليلة الماضية، إطلاقا إمكانية عزل ترامب عن منصبه بسبب التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون.

ويعد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يستعد لخوض انتخابات جديدة بالتزامن مع مواجهة خطر العزل.

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