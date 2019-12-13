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الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي

الكويت: مؤشرات على مفاوضات ثنائية بين طهران وواشنطن بشأن النووي
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي: إن هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف العتيبي، وفق قناة (الجزيرة): "الكويت تعتبر إيران جارة ولا تريد رؤيتها محاصرة"، مؤكداً أنه "لا أحد يحبذ نظام العقوبات.. إيران دولة جارة ومسلمة ونتمنى أن يتم تلافي الخلافات الموجودة ويتم تعديل الاتفاق النووي بشكل أو بآخر، لنضمن أن إيران لن تعود مرة أخرى إلى برامج التسلح النووي، وتطمئن بذلك دول الجوار والمجتمع الدولي بأن لا نية لها لصناعة أسلحة نووية، لأننا لا نريد أن نرى إيران محاصرة أو معزولة".

وكشف العتيبي عن وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى تفاهمات معينة لتعديل الاتفاق النووي الإيراني.

وكان البيان الختامي لقمة التعاون الخليجي، الثلاثاء الماضي، أكد أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسنا في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية".

وأكد البيان على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

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