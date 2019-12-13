الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجزائر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أنه سيتم اليوم الجمعة، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات.



وأظهرت مؤشرات أولية تقدم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، في الانتخابات، مع وجود توقعات بعدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى والتوجه إلى جولة ثانية، وفق (روسيا اليوم).



وكشف رئيس السلطة (اللجنة) الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، أن 9 ملايين و672 ألف شخص شاركوا في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 41.14 بالمائة من الذين يحق لهم الانتخاب.



وقال شرفي اليوم الجمعة إن أكبر النسب سجلت بالجهتين الغربية والجنوبية للهضاب العليا، مشيرا إلى أن مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج بلغت 914 ألفا 308 أشخاص، أي بنسبة مشاركة بلغت 8.69 بالمائة.



وسجلت منطقة أسيا وعاصمتها أبو ظبي 17.96 بالمائة، ومنطقة إفريقيا وعاصمتها تونس 18.65 بالمائة، وأمريكا 3.20 بالمائة.



أما نسب التصويت في فرنسا فكانت متفاوتة، حيث سجلت باريس 4.49 بالمائة.



وسجلت نسبة مشاركة بين أكثر من 60 بالمائة و50 بالمائة: درار 61.24 بالمائة، لأغواط 66.48 بالمائة، شار 56.20 بالمائة، سيدي بلعباس 53.43 بالمائة، معسكر 51.24 بالمائة، لبيض 60.61 بالمائة، إليزي 54.76 بالمائة، لطارف 52.35 بالمائة، ندوف 64.14 بالمائة، عين تموشنت 54.34 بالمائة.