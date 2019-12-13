روسيا قلقة بشأن اختبار أمريكا لصواريخ كانت محظورة





واستدرك: "لكن اختبار الصواريخ التي كانت محظورة سابقا بعد عدة أشهر من خروجها من المعاهدة، يدل على أنها كانت تعمل على تطوير هذه الصواريخ منذ فترة طويلة".



وكان قد أعلن متحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا موجها أرضياً متوسط المدى غير نووي، كان محظوراً في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن موسكو قلقة إزاء اختبار الولايات المتحدة لصاروخ محظور بحسب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وقال يرماكوف، وفق وكالة (سبوتنيك): "هذا يقلقنا. بطبيعة الحال، سوف نأخذ ذلك في الاعتبار"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها الحق في فعل هذا، لأنها انسحبت في وقت سابق من المعاهدة من جانب واحد.