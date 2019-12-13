البحرية الإيرانية: نقف بكل قوة أمام أطماع الاستكبار العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، العميد علي رضا تنكسيري، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف اليوم بكل قوة أمام أطماع الاستكبار العالمي.



وجاءت تصريحات العميد رضا تنكسيري، خلال تكريم ذكرى الشهداء المدافعين عن المقدسات، وذلك بحسب وكالة (إرنا).



وقال القائد بالحرس الثوري الإيراني: إن الأعداء يبذلون كل مساعيهم لضرب الشعب الإيراني ولكن من المؤكد أن جميع مخططاتهم ستفشل أمام يقظة الشعب المتمسك بالثورة ونهج الولاية.



وتابع العميد تنكسيري: "الثورة الإسلامية تمكنت لغاية الآن في ظل وعي ويقظة الشعب وتوجيهات وإرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، من إحباط كافة الفتن المحيطة وأن هذا الطريق سيستمر كذلك في سياق الدفاع عن أمن واستقرار البلاد".



وشدد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، العميد علي رضا تنكسيري، على أن الشهداء المدافعين عن المقدسات قد اتخذوا خطوة كبرى في مسار صون الأمن القومي لبلاده.



وأكد تنكسيري، "أن الشهداء هم مبعث العزة والفخر لكل بلد وليعلم الأعداء بأنهم لا يمكنهم إبعاد هذا الشعب عن طريق الحق وأهداف الشهداء".