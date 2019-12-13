جونسون يُعلن موعد جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي





وبدأت الانتخابات، ويسعى حزب المحافظين للفوز بأغلبية مجلس العموم البريطاني في تلك الانتخابات، لإنهاء الخلاف حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



ويعول البريطانيون على الانتخابات أملا في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، الذي أدى انقسامه حتى الآن إلى عرقلة تنفيذ "بريكست"، بينما يدعو جونسون البريطانيين للتصويت لصالح حزبه من أجل إنهاء قضية البريكست.



وتأجل اتفاق "بريكست" ثلاث مرات وحدد الآن موعده في 31 كانون الثاني/يناير، وإذا حصل حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون على أغلبية، فإن ذلك سيسمح له بتمرير الاتفاق على شروط الانفصال، التي تفاوض عليها مع بروكسل.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية البريطانية.وأضاف جونسون خلال لقائه مؤيديه، الجمعة: "سنفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده بحلول 31 كانون ثاني/يناير، لم يعد هناك "إذا" أو "لكن"، بحسب ما نقلت (رويترز).