الجيش الإسرائيلي: نعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة (رون أراد) لمنزله

قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه يعمل بشكل مكشوف وسري لإعادة الطيار الإسرائيلي (رون أراد) إلى منزله، وذلك رداً على مقال لصحيفة (يديعوت أحرونوت) حمل عنوان "رون أراد والانتقام الإيراني".



ونقلت الصحيفة، عن "روبن" أحد كبار أعضاء منظومة الاستخبارات، قوله: إن إسرائيل كانت مخطئة طوال هذه السنوات، ولم يصل ملاح الجو رون أراد إلى إيران أبدًا.



وأضاف: "كان لاختفاءه بشكل عام انتقام ايراني بعد القضاء على ابن رجل دين كان قريبًا جدًا من الخميني".



ورون أراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 تشرين أول/أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار وقبضت عليه حركة أمل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف.







رام الله - دنيا الوطن