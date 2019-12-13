شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعلق على تصريحات ملك المغرب بشأن القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يُعلق على تصريحات ملك المغرب بشأن القضية الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالمواقف المغربية الثابتة والداعمة التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال الاحتفال بمضي نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الاسلامي في الرباط، والتي أكد فيها دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا)، بالمواقف الاخوية والشجاعة التي دعا خلالها جلالة الملك محمد السادس، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد الرئيس عباس، أن هذه المواقف من قبل الملك محمد السادس، هي استمرار لمواقف المملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها قضية القدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس التي تدعم وعلى الدوام صمود المدينة المقدسة بمقدساتها.

وأعرب الرئيس عباس، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه المواقف الاخوية التي تعبر عن متانة العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المغربية والفلسطينية.

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