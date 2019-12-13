بأحدث استطلاع رأي.. غانتس يتقدم على نتنياهو والقائمة المشتركة تُعزز مكانتها

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، الجمعة، تقدم حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق ستة مقاعد.





وحسب الاستطلاع، فإن القائمة العربية المشتركة ستحصد مقعداً جديداً ليصبح عدد مقاعدها بالكنيست 14 مقعداً، الأمر الذي سيعزز تواجدها كقوة ثالثة بالكنيست.





وحسب الاستطلاع، فلو جرت انتخابات اليوم سيحصل حزب أزرق أبيض على 37 مقعد، الليكود 31، القائمة المشتركة 14، شاس 8، "إسرائيل" بيتنا 8، يهدوت هتوراة 7، العمل-جسر 6، اليمين الجديد 5، المعسكر الديمقراطي 4. (كتلة يسار-وسط 61، كتلة اليمين 51، ليبرمان 8).





رام الله - دنيا الوطن