آلاف الفلسطينيين يصلون الفجر بالمسجد الإبراهيمي للجمعة الثالثة على التوالي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وذلك للجمعة الثالثة على التوالي ضمن دعوات شعبية لتكثيف الصلاة والرباط في المسجد لحمايته من المستوطنين وخطط الاحتلال.



وكان نشطاء قد أطلقوا حملة الفجر العظيم لدعوة المواطنين للاحتشاد من كل مناطق الخليل والضفة وصلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي تأكيدا على إسلاميته، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية.



وللجمعة الثالثة، امتلأ المسجد بالمصلين، وعقب الصلاة، رددوا التكبير والتهليل.



ويخطط الاحتلال لتوسيع الاستيطان في البلدة القديمة من الخليل، وفي محيط المسجد الإبراهيمي، وكثف في إطار ذلك اقتحاماته للمسجد.