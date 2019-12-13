قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية "حد السيف"

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء الخميس، تفاصيل جديدة حول العملية الفاشلة التي نفذتها وحدة "سيرت متكال" الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة العام الماضي.





وقالت القناة، إن طائرات سلاح الجو ألقت حول وحدة سيرت متكال التي اكتُشفت وحوصرت في خان يونس حوالي 50 طناً من الـ "TNT"، مبينةً أن يسعور التي هبطت لإنقاذ القوة مكثت على الأرض دقيقتين و 22 ثانية تقريباً.





وأضافت القناة: "بعد أن أقلعت الطائرة تلقت توجيهات بتغيير المسار نظراً لورود معلومات من الميدان باحتمال إطلاق صاروخ أرض جو باتجاهها".



وأشارت القناة، إلى أن قوة الإنقاذ هبطت بالتزامن الدقيق على الأرض لانتشال القوة التي أُحيطت بقوة نارية هائلة، ثم حاول قبطان الطائرة إجراء عدد للقوة حتى لا يترك خلفه جزء منها لكنه تعذر عليه معرفة العدد.



وأوضحت القناة، أنه وبعد صعود القوة وهم في حالة من الذعر يتفقدون بعضهم البعض أقلعت الطائرة وسأل القبطان مسؤول قوة الإنقاذ: "هل صعد الجميع ؟ هل أجريت عدداً؟ قال ليس لدي عدد، ثم أقلع القبطان في احتمال ترك جزء من القوة نظراً لخطورة ومواصلة الاشتباك".





وبينت القناة، أن قوة الإنقاذ تأكدت من الطائرات التي تفقدت المكان، وبعد الاقلاع تلقى الطيار أن القوة في الطائرة والعدد كله صعد إليها.



رام الله - دنيا الوطن