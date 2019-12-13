الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا، وذلك بمخيمات العودة في غزة والوسطى ورفح.





ودعت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم الجمعة، مضيفةً: "سيتم إفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الإخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي خان يونس وشمال غزة".





وأضافت الهيئة، في بيان صحفي: "نتوجه بالفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا الصامد في جميع أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، والذين يؤكدون يومياً ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال والمؤامرات التصفوية".



وجددت الهيئة موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن