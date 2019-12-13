الاحتلال يمنع مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميلاد بالضفة والقدس

أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن سلطات الاحتلال ستمنع زيارة المواطنين المسيحيين من سكان قطاع غزة، إلى الأماكن المقدسة في بيت لحم ومدينة القدس المحتلة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة.



وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن القرار اتخذ بسبب معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي ذلك، فيما يعتبر تصعيداً ضد المسيحيين الفلسطينيين.















رام الله - دنيا الوطن