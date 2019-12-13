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مع استمرار المنخفض.. تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل

مع استمرار المنخفض.. تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إنه يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، بحيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد ،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1 – شدة سرعة الرياح.
2-  تدني مدى الرؤيا الأفقية. 
3- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-9 13-8 14-8 بيت لحم 12-9 13-8 14-8
رام الله والبيرة 11-8 12-7 13-7 طولكرم 17-11 18-10 19-10
نابلس 14-10 15-9 16-9 قلقيلية 17-11 18-10 19-10
جنين 17-11 18-10 19-10 سلفيت 12-9 13-8 14-8
طوباس 17-11 18-10 19-10 روابي 14-10 15-9 16-9
الخليل 11-8 12-7 13-7 غزه 18-12 19-11 20-11
أريحا 21-14 22-13 23-13 خانيونس 18-12 19-11 20-11
الأغوار الشمالية 19-12 20-11 21-11 رفح 19-11 20-10 21-10
                                         والله تعالى أعلم                          


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