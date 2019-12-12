شؤون فلسطينية

معايعة: نسعى لتطوير العلاقة الفلسطينية اليابانية في المجال السياحي

معايعة: نسعى لتطوير العلاقة الفلسطينية اليابانية في المجال السياحي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة وفداً ضم عدد من ممثلي كبرى وكالات السياحة والسفر اليابانية وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وبحضور ماجد اسحق مدير عام التسويق والاعلام السياحي في وزارة السياحة والاثار، حيث عقد اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار في مدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة بالوفد الياباني، مؤكدة على أهمية التشبيك المباشر والتعاون الثنائي ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الياباني، هذا التعاون والذي ترجم من خلال مشاركة فلسطين في معرض بكين السياحي، وعقد مؤتمر عن السياحة الفلسطينية في بكين في صيف هذا العام برئاسة وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة، واليوم يتوج هذا التعاون بتنظيم هذه الجولة التعريفية لممثلي كبرى وكالات السياحة والسفر اليابانية الى فلسطين.

الوزيرة معايعة شكرت الحكومة اليابانية على دعمهم لفلسطين وللشعب الفلسطيني بشكل عام وشكرت أيضاً الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا على دعم القطاع السياحي الفلسطيني وعلى دورها في تنفيذ مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام والذي يعتبر من أهم مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني في الأعوام الأخيرة.

كما وأطلعت الوزيرة الضيوف على واقع السياحة الفلسطينية والتي وبالرغم من المعيقات والإجراءات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي فهي تعيش حالة انتعاش ونمو غير مسبوق في اعداد
الوفود السياحية القادمة لزيارتها والمبيت فيها، مما أكد على ان فلسطين وما تمتلكه من مواقع سياحية وأثرية ودينية وبنية تحتية سياحية من فنادق ومرافق سياحية ومتاجر تحف شرقية قادرة على جذب انتباه الوفود السياحية من مختلف دول العالم.

وتحدثت معايعة على ان فلسطين بلد امن ومرحاب وجميع المدن الفلسطينية مفتوحة لاستقبال الزوار والوفود السياحية من مختلف دول العالم، علاوة على ان فلسطين وما تمتلكه من مقومات سياحية تشكل مصدر جذب سياحي مهم وكبير للسياحة اليابانية.

ودعت معايعة وكالات السياحة والسفر اليابانية وممثلي الشركات السياحية اليابانية لتنظيم زيارات سياحية الى فلسطين عن طريق بناء تشبيك مباشر مع نظرائهم ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وذلك ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية مساهمين في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدة عمل وزارة السياحة والاثار على أثراء تجربة السائح في فلسطين محققة أكبر فائدة ومردود على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى نقل الصور الحقيقية عن فلسطين وشعب فلسطين من خلال السائح القادم لزيارتها الى مختلف دول العالم.

واختتم اللقاء باستماع الوزيرة معايعة لآراء ممثلي وكالات السياحة والسفر اليابانية عما شاهدوه في فلسطين من امكانيات وبنية تحتية سياحية وسبل تطوير الواقع السياحي الفلسطيني وتذليل العقبات في سبيل تطوير العلاقة السياحية بين فلسطين واليابان .

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