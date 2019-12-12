شؤون فلسطينية

وزير النقل يؤكد تكثيف الرقابة على دوريات السلامة على الطرق

وزير النقل يؤكد تكثيف الرقابة على دوريات السلامة على الطرق
رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم على مواصلة  تكثيف الرقابة من قبل دوريات السلامة على الطرق ومفتشي مهن المواصلات اثناء المتابعة والكشف الميداني على كافة الكراجات العاملة بمهن المواصلات والتدقيق على مدى التزامها بالقانون والتعليمات وتطبيق شروط الترخيص.

وأشار سلام إلى انه يمنع اجراء أي تغيير فني على مبنى المركبة وهيكلها أو زيادة قدرة محرك المركبة من خلال رفع عدد الأحصنة أو تغيير محرك المركبة أو قياس الاطارات أو وضع أي ملحقات اضافية دون الحصول على موافقة خطية من قبل سلطة الترخيص على التغيير المطلوب اذا اقتضت الحاجة لذلك .    

وفي حال مخالفة التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب مهن المواصلات المخالفين بالاضافة الى تنزيل المركبات المخالفة لهذه التعليمات عن الشارع وتعريض اصحابها الى المخالفة والمسائلة القانونية.

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