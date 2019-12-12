ما سبب مخاوف الجيش الإسرائيلي من فقدان فرص التسوية مع حركة حماس؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الجيش الإسرائيلي عن مخاوفه من فقدان فرصة التوصل إلى تسوية طويلة مع حركة حماس، بسبب حل الكنيست والذهاب نحو انتخابات ثالثة خلال أقل من عام.



ووفقا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة الماضية، تفاؤلًا كبيرًا لدى الجيش الإسرائيلي من إمكانية تسريع المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، وإحراز إنجازات كبيرة في هذا الخصوص.



وشهد قطاع غزة، خلال الاسابيع الماضية، حالة من التوتر، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، أهدافاً تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة من القطاع.