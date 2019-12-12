مدريد: المالكي يشارك باجتماع تعقده دولة فلسطين لمجموعة 77 والصين

شارك وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في الاجتماع التنسيقي اليومي الذي تعقده دولة فلسطين لمجموعة 77 والصين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.







ويهدف الاجتماع، حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، إلى إطلاع المجموعة على الاجتماعات والأنشطة التي تشارك بها دولة فلسطين، والاستماع الى مواقف الدول فيما يتعلق بالقضايا التي تخدم المصالح المشتركة للمجموعة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والتنسيق العالي الذي تتبعه فلسطين في رئاستها للمجموعة.

رام الله - دنيا الوطنوبحضور عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين، كرم المالكي، منسقي المجموعة الذين يتابعون المواضيع والقضايا التقنية والفنية التي تهم المجموعة، وشكرهم على الجهود التي يبذلونها طوال العام في خدمة وحماية مصالح الدول النامية وحل القضايا العالقة التي تهم المجوعة، وعلى تعاونهم المتفاني في تقديم المشورة والنصيحة للوفد الفلسطيني المشارك في هذا المؤتمر.ويلعب منسقو المجموعة، وفق البيان، دوراً هاماً من خلال متابعة المواضيع المتعلقة بأجندة أعمال مؤتمر الأطراف، لا سيما تلك التي تتعلق بمواضيع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وصندوق التكيف والأمور الإدارية والمالية والمؤسساتية الخاصة بأمانة الاتفاقية، وكذلك المادة 6 من اتفاقية باريس المتعلقة بالنهج التعاوني بين الدول لتخفيف انبعاثات الكربون وإجراءات الاستجابة لآثار تغير المناخ وغيرها من الأمور ذات الصلة، عن طريق بيان وإبراز المواقف التفاوضية المتفق عليها من قبل مجموعة 77 والصين في الجلسات التفاوضية على مدار انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو.كما حضر هذه الاجتماعات: سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا كفاح عودة، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وسكرتير ثالث شريهان أبو غوش، وسكرتير ثالث عراب عبدو، وملحق دبلوماسي بلال فنون، وملحق دبلوماسي أيوب أيوب.