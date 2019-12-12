38 مقاتلة يونانية تراقب مقاتلات وقاذفات تركية فوق بحر إيجة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (patratora) اليوناني، نقلا عن مصدر في القوات الجوية اليونانية، أن 38 مقاتلة يونانية راقبت، أمس الأربعاء، تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة.



وأشار الموقع إلى أن الطائرات التركية كانت تتكون من 20 ، منها 18 مقاتلة (F-16 Block 50) متعددة المهام وقاذفتان من طراز (F-4E Terminator 2020).



ونوه الموقع بأن 38 مقاتلة يونانية انطلقت من قواعد مختلفة من طراز (F-16C/D Block 50) من اللواء الجوي 111 بقاعدة نيا أنخيالو شرقي اليونان، ومقاتلات (Mirage-2000-5) من اللواء الجوي 114 بقاعدة تاناجرا Tanagra جنوب شرقي اليونان، وF-16 Block 52 من اللواء الجوي 115 بقاعدة سودا Souda شمال غربي جزيرة كريت، حيث قامت المقاتلات اليونانية بمراقبة التحركات التركية.



وكانت وسائل إعلام يونانية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل قامت بتفتيش سفينة شحن تركية للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لـ"مليشيات" مدينة مصراتة الليبية التي تدعمها أنقرة.



ورجحت بعض الصحف اليونانية أن تكون عملية اعتراض السفينة التركية التي تدعى "St Vincent Grenadines" جرت في خليج سودا بجزيرة كريت، وقد تكون قد تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الجزيرة.