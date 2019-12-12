إيران: إلقاء القبض على 135 شخصاً بتهمة ممارسة طقوس "عبادة الشيطان"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 135 شخصا في مقاطعة دماوند شرق العاصمة طهران بتهمة ممارسة طقوس "عبادة الشيطان".



وأفاد المدعي العام لمقاطعة دماوند، إبراهيم بسابي، في تصريح نقلته وكالة (تسنيم) الإيرانية، بأنه، وفقا لتقارير أمنية، فقد تم اعتقال 135 شابة وشابا، في مقاطعة دماوند "يرتدون رموزا شيطانية"، قائلا: "إن 7 منهم محتجزون حاليا، في حين تم إطلاق سراح الباقين بكفالة".



وأشار بسابي إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم كانت بحوزتهم مخدرات وسكاكين، إلى جانب قيامهم بأنشطة غير قانونية مثل الوشم.



وذكر بسابي أن التحقيق جار في القضية، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن "بالأطراف والأحزاب المشبوهة".