مصر تستعد لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الإسبانية، اتفاقية في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية.



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، شهد توقيع الاتفاقية بمقر ديوان عام الوزارة في القاهرة.



وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من خبرات شركة (ESCRIBANO) الإسبانية في مجالات التصنيع العسكري والصيانة والتدريب، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصري والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.



وأوضح الموقع، أنه تم التأكيد على أن توقيع المذكرة يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإسبانية من ناحية، والتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) المصرية من ناحية أخرى، في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني.



هذا، وقدم خافيير اسكريبانو، رئيس مجلس إدارة شركة ESCRIBANO، عرضا تقديميا حول الشركة الإسبانية ومجالات عملها، حيث أوضح أنه تم إنشاء الشركة عام 1989، وتعمل في إنتاج معدات الدفاع والفضاء، محطات الأسلحة، المعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة، ويعمل بالشركة نحو 300 عامل.



وأكد اسكريبانو أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات فى مجال الصناعات الدفاعية يتيح إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال إلى مصر، كما يؤهلها لتكون مركزا للتصدير إلى الدول الإفريقية والعربية، معربا عن تطلعه إلى مشاركة ESCRIBANO في معرض إيديكس 2020.



وعقب التوقيع، تم الاتفاق على قيام وفد فني من الشركة الإسبانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتوفرة بها على أرض الواقع، وذلك لوضع آليات وأسلوب التنفيذ في ضوء هذه الإمكانيات.