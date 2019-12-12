العراق: مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار سيارة مفخخة



وقالت خلية الإعلام الأمني بـالجيش العراقي في بيان: "إن مسلحاً استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى مقتل 7 من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف البيان: "إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عناصر آخرين من جماعات الحشد الشعبي".





رام الله - دنيا الوطنقتل سبعة عناصر من جماعات الحشد الشعبي، وفوج ذي قار، بإنفجار سيارة مفخخة، يقودها شخص مسلح، مساء اليوم الخميس، استهدف إحدى القواطع العسكري في سامراء.