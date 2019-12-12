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العراق: مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار سيارة مفخخة

العراق: مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار سيارة مفخخة
رام الله - دنيا الوطن
قتل سبعة عناصر من جماعات الحشد الشعبي، وفوج ذي قار، بإنفجار سيارة مفخخة، يقودها شخص مسلح، مساء اليوم الخميس، استهدف إحدى القواطع العسكري في سامراء.

وقالت خلية الإعلام الأمني بـالجيش العراقي في بيان: "إن مسلحاً استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى مقتل 7 من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف البيان: "إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عناصر آخرين من جماعات الحشد الشعبي".

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