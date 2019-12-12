جامعة النجاح: ما حدث خلال فعاليات حملة الـ16 لا يمثل سياستنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إدارة جامعة النجاح الوطنية، مساء اليوم الخميس، أن ما حدث خلال حفل اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا يمثل سياسة الجامعة.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته إدارة الجامعة، مساء اليوم الخميس، تعقيبا على تدخل عميد كلية الفنون بالجامعة غاوي غاوي، وأوقف عرضاً كانت تقدمه الفنانة عشتار معلم، من مسرح عشتار، خلال حفل الختامي للحملة المشتركة (كلنا ضد العنف)، والذي استضافه مسرح تركي بن عبد العزيز في الجامعة.



وأكدت إدارة الجامعة، أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، قد باشرت عملها؛ للوقوف على كافة الملابسات التي حدثت خلال الحفل، مشيرة إلى أن العلاقة وطيدة مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلة والأجنبية.



ورحبت إدارة الجامعة، بإقامة الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.