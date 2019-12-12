أبو عبيدة: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي شكل صفعة جديدة للاحتلال

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "إن كتائب القسام ستكشف خلال أيام قليلة، عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم، شكل صفعة جديدة لقيادة العدو".





وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق (تليجرام)، مساء اليوم الخميس: "إن هذا الإنجاز الامني والاستخباراتي، أفشل مخططا خطيراً يستهدف قدرات المقاومة"، بحسب ما جاء على موقع القسام الالكتروني.





وكانت كتائب القسام، قد كشفت، مساء الثلاثاء، عن معلومات مفصلة حول بعض الأحراز والمركبات التي استخدمتها قوة (سييرت متكال) في عمليتها شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطن