شؤون فلسطينية

القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين، في أعمال الدورة الوزارية 109 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي انطلقت اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة اليمن.

وأكد المجتمعون ضرورة تضافر جهود الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود لدعم الاقتصادات العربية، وإعادة الإعمار للدول العربية التي تضررت من أحداث العنف والإرهاب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وترأس وفد دولة فلسطين بأعمال الدورة، المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس رياض العكبري: "إن إحدى أهم تحديات الحلم العربي تكمن في التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق الانطلاق في المجال الاقتصادي والعيش الكريم وطموحات وتطلعات المواطن العربي والاستقرار والتقدم".

من جانبه، استعرض الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، تفاصيل مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني، والتي تتضمن تقارير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال في فلسطين، والعراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن وقف المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني.

وقال الربيع: "لا بد من توحيد الجهود على الأرض، خاصة أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية كثيرا من الإنجازات وإنشاء شركات عربية قابضة مشتركة، وإن التخطيط يتم حاليا للإعداد لمؤتمر كبير في شهر أذار/مارس للصناعات التحويلية العربية".

وأشار، إلى أن الأمانة العامة للمجلس قدمت للاجتماع دراسة حول الواقع العربي، تتناول أهمية تبني استراتيجيات تغيير جذرية، إضافة لاقتراح آليات ومشروعات للتنمية وإعادة الإعمار وأهمية تطوير رؤية استراتيجية متكاملة متوافقة مع طموحات وآمال المواطن العربي، فضلا عن المحاور الرئيسية لمشاريع إعادة الإعمار وأدوار الحكومات والمؤسسات في الدول العربية التي تضررت من أعمال الإرهاب.

أخبار ذات صلة

بعد تسديدها مبلغ 92 مليون درهم.. الامارات تستوفي التزاماتها تجاه وكالة (أونروا)

بعد تسديدها مبلغ 92 مليون درهم.. الامارات تستوفي التزاماتها تجاه وكالة (أونروا)

جامعة النجاح: ما حدث خلال فعاليات حملة الـ16 لا يمثل سياستنا

جامعة النجاح: ما حدث خلال فعاليات حملة الـ16 لا يمثل سياستنا

أبو عبيدة: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي شكل صفعة جديدة للاحتلال

أبو عبيدة: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي شكل صفعة جديدة للاحتلال

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري تقر النظر بشكوى فلسطين ضد إسرائيل

اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري تقر النظر بشكوى فلسطين ضد إسرائيل

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

أبو سيف: لا يجوز انتهاك الحق بالتعبير وممارسة الفن تحت أي ذريعة

أبو سيف: لا يجوز انتهاك الحق بالتعبير وممارسة الفن تحت أي ذريعة

النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة

تعطل عدد من خطوط الكهرباء بقطاع غزة بسبب العاصفة الجوية

تعطل عدد من خطوط الكهرباء بقطاع غزة بسبب العاصفة الجوية

منوعات

صورة نادرة لشقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على مصطفى متولي

صورة نادرة لشقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على مصطفى متولي

الراقصة جوهرة على متن طائرة: &#34;هل القاهرة تبكي لأنني غادرتها؟&#34;

الراقصة جوهرة على متن طائرة: "هل القاهرة تبكي لأنني غادرتها؟"

أصالة تحذّر الجمهور من طبع غريب لدى هذا الفنان العربي.. هل سخرت؟

أصالة تحذّر الجمهور من طبع غريب لدى هذا الفنان العربي.. هل سخرت؟

فنان مصري يثير الغضب خلال حفله.. هل واصل الغناء في وقت الآذان؟

فنان مصري يثير الغضب خلال حفله.. هل واصل الغناء في وقت الآذان؟

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عربي

مصر تستعد لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية

مصر تستعد لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية

العراق: مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار سيارة مفخخة

العراق: مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار سيارة مفخخة

قائد الجيش الليبي يعلن بدء (المعركة الحاسمة) لتحرير طرابلس

قائد الجيش الليبي يعلن بدء (المعركة الحاسمة) لتحرير طرابلس

الرياض: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحريق في سجن (الملز)

الرياض: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحريق في سجن (الملز)