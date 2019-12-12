محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية على الأسير الفتى قصي جمال أبو خليفة من مخيم جنين بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل، وعلى الأسير عز الدين أسامة الزرعيني من جنين بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.



وذكرت مصادر محلية، أن المحكمة حولت الأسيرين يزيد محمد جعايصة وأحمد يعقوب تركمان من مخيم جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).