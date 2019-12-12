كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات



وأوضحت الشركة، أن ذلك بسبب العاصفة بالقرب من موقع قريش شارع رقم 8 بمدينة غزة.



وأضافت الشركة: "تسببت بعض الأشجار العالية بهذا التعطل والقطع في الأسلاك، بالإضافة إلى تأثر أحد أعمدة الضغط العالي الخشبية بالقرب من مدينة النور جنوب مدينة غزة وهو بحاجة إلى صيانة عاجلة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، أنه تم اصلاح خط الكهرباء رقم (7) المغذي لمحافظة الوسطى، مساء اليوم الخميس.وأوضحت الشركة في تصريح لها، أن الطواقم الفنية، تعمل على تحميل الخط للمحافظة، وذلك بعد تعطل دام قرابة خمس ساعات، من داخل الخط الأخضر.وكانت الشركة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعطل مفاجئ لخط (7) المغذي لمحافظة المنطقة الوسطى من داخل الخط الأخضر وكذلك لعدد ثلاثة من الخطوط الناقلة للكهرباء من محطة التوليد.