مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن محمد سميح حماد (24 عاما)، من سكان مدينة قلقيلية مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث سير ذاتي وقع شمال مدينة قلقيلية.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الحادث وقع على طريق النبي الياس جيوس، وتحركت قوة من شرطة المرور وخبير الحوادث إلى المكان وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث هو انقلاب مركبة، واعلن الاطباء عن وفاة مواطن نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج".



وأكد ارزيقات، أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على الأسباب.