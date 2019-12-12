شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن محمد سميح حماد (24 عاما)، من سكان مدينة قلقيلية مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث سير ذاتي وقع شمال مدينة قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الحادث وقع على طريق النبي الياس جيوس، وتحركت قوة من شرطة المرور وخبير الحوادث إلى المكان وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث هو انقلاب مركبة، واعلن الاطباء عن وفاة مواطن نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج".

وأكد ارزيقات، أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على الأسباب.

أخبار ذات صلة

القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري تقر النظر بشكوى فلسطين ضد إسرائيل

اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري تقر النظر بشكوى فلسطين ضد إسرائيل

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

هيئة مسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة (فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

أبوجيش: الباحثين عن العمل 40 ألفاً وسوق العمل يوفر فقط ثمانية آلاف

أبوجيش: الباحثين عن العمل 40 ألفاً وسوق العمل يوفر فقط ثمانية آلاف

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

محكمة سالم تحكم بالسجن الفعلي والغرامة المالية على أسرى من جنين

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

كهرباء غزة: عودة خط (7) المغذي للمحافظة الوسطى بعد تعطله خمس ساعات

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير في قلقيلية

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

حركة فتح تواصل استعداداتها لإحياء ذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

شاهد: دانون وسفراء الأمم المتحدة يزورون غلاف غزة

أبو سيف: لا يجوز انتهاك الحق بالتعبير وممارسة الفن تحت أي ذريعة

أبو سيف: لا يجوز انتهاك الحق بالتعبير وممارسة الفن تحت أي ذريعة

النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة

منوعات

صورة نادرة لشقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على مصطفى متولي

صورة نادرة لشقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على مصطفى متولي

الراقصة جوهرة على متن طائرة: &#34;هل القاهرة تبكي لأنني غادرتها؟&#34;

الراقصة جوهرة على متن طائرة: "هل القاهرة تبكي لأنني غادرتها؟"

أصالة تحذّر الجمهور من طبع غريب لدى هذا الفنان العربي.. هل سخرت؟

أصالة تحذّر الجمهور من طبع غريب لدى هذا الفنان العربي.. هل سخرت؟

فنان مصري يثير الغضب خلال حفله.. هل واصل الغناء في وقت الآذان؟

فنان مصري يثير الغضب خلال حفله.. هل واصل الغناء في وقت الآذان؟

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها &#34;فيلا&#34;

حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها

&#34;كان مخبيكي فين؟&#34;.. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

"كان مخبيكي فين؟".. أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد إفزاعها في مقلب مفاجئ

&#34;متحرش هوليود&#34; يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

"متحرش هوليود" يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب &#34;مقلب&#34; ماجد المصري والرداد يلتقطها

مايا دياب تسقط أرضًا بسبب "مقلب" ماجد المصري والرداد يلتقطها

عربي

الرياض: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحريق في سجن (الملز)

الرياض: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحريق في سجن (الملز)

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية

شاهد: مناوشات وإغلاق مكاتب اقتراع يوم الانتخابات الرئاسية

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة

شاهد: مرزوق الغانم يوضح حيثيات الاعتداء عليه بمقبرة

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و&#34;حزب الله&#34; وحركة &#34;أمل&#34;

الهدوء يعود لبيروت بعد مواجهات بين الأمن و"حزب الله" وحركة "أمل"